العتيبة يحضر اجتماع الاتحاد الدولي للملاكمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

حضر أنس العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، نائب رئيس الاتحاد الدولي، الاجتماع الدوري الذي عقده الاتحاد الدولي واختتمت فعالياته أمس الأول علي مدار يومين بالعاصمة التركية إسطنبول، وكان العتيبة رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة قد فاز بمنصب رئاسة الاتحاد القاري خلال الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي، بعدما تولى عدة مناصب سابقاً أبرزها عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين القاري والدولي.

ورافق العتيبة في الاجتماع الدكتور عبد الله الشيباني النائب الفخري لرئيس الاتحاد الآسيوي للملاكمة، وقدم العتيبة على هامش الاجتماع درعاً تذكارية إلى الأوزبكي غفور رحيموف رئيس الاتحاد الدولي وأيوب لوجوزيتش رئيس الاتحاد التركي للملاكمة، ووجه له الشكر على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال لضيوف الاجتماع.

وترأس الاجتماع الذي اختتم أمس الأول، رحيموف بحضور النواب الخمسة لرئيس الاتحاد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي الذين يبلغ عددهم 21، وعرض رئيس الاتحاد الآسيوي ملفاً مكتملاً يتضمن خطة عمل الاتحاد للنهوض بمستوى الملاكمة في القارة خلال السنوات الأربع المقبلة، كما استعرض العتيبة برنامج نشاط الاتحاد القاري للعام الحالي الذي يتضمن تنظيم 5 بطولات وهي بطولة آسيا للرجال والسيدات إبريل المقبل في تايلاند وبطولة آسيا للناشئين التي تستضيفها الدولة في أكتوبر المقبل وبطولة آسيا للشباب نوفمبر المقبل في منغوليا وبطولة تحت 22 سنة ديسمبر المقبل في أوزبكستان وبطولة آسيا للواعدين في أغسطس المقبل ولم يحدد البلد المستضيف حتى الآن.