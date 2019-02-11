شكرا لقرائتكم خبر عن تألق خيول مربط دبي في «دولية أبوظبي لجمال الخيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، انطلقت أمس الأول فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية، بنادي أبوظبي للفروسية.
واستهلت الفعاليات بأشواط الإناث حيث خصصت الأشواط للمهرات بمختلف الأعمار، وبرزت خيول مربط دبي التي حققت ثنائية عبر «دي فنانة» و«دي شيهانة» التي حققت أعلى معدل خلال اليوم الأول بلغ 93.13 نقطة.
وتقام البطولة بتنظيم جمعية الإمارات للخيول العربية.وتصدرت المهرة «فام دوناتيلا» لمربط الجواهر، القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنة،وأحرزت المركز الأول «دي فنانة» لمربط دبي المركز الأول في القسم «ب»،وحققت «اس اس لابيلا» لمربط الصقران المركز الأول في القسم «أ» لفئة المهرات عمر سنتين.واحرزت «دي شيهانة» لمربط دبي المركز الاول في القسم «ب» وحصدت 93.13 نقطة.ونالت صدارة القسم «أ» في فئة المهرات عمر 3 سنوات «اميرة جي اف» لمربط غالب.
وذهبت صدارة القسم «ب» لفئة المهرات عمر 3 سنوات الى «ع ج نوره» لمربط عجمان، وحلت ثانية «ام دي اس شيخة» لقصي عبيد الله، وحلت ثالثة «إي اس شيخة» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني.
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