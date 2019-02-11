«قبضة ماجد» تضع شباب الأهلي في نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:مسعد عبد الوهاب

أكمل شباب الأهلي المربع الذهبي لكأس رئيس الدولة بعد موقعة ماراثونية صعبة مع نظيره النصر انتهت بفوزه بركلات الترجيح 5 - 3 (الوقت الأصلي 1-1) بعدما دفع بكل قواه وتمكن من العودة للمباراة والتعادل في الوقت الأصلي ثم حسم عبوره بعدما ابتسمت له ركلات الترجيح، التي كان بطلها حارس «الفرسان» ماجد ناصر «قلب الأسد» الذي تصدى لركلتي ترجيح كانتا السبب في التأهل.

يمكن القول: إن ركلات الترجيح والجزاء ابتسمت لشباب الأهلي، حيث كان خاسرا حتى الدقيقة 89، قبل أن يعادل لوفانور بركلة جزاء ويجر اللقاء إلى شوطين إضافيين ثم لركلات الترجيح.

وقال الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي: «أرى أن مستوى الأداء بصفة عامة في المباراة لم يرتقِ لمستوى الجيد جدا لكن تميز أداؤنا بالجمل التكتيكية الكثيرة، وفي النهاية حالفنا الحظ في ضربات الجزاء وفزنا وتأهلنا، ويجب أن نتلافى بعض الأخطاء التي وقعنا فيها خاصة أن أمامنا مباريات صعبة جدا هذا الشهر والشهر القادم.

وأضاف: لعبنا أمام فريق صعب يمتلك لاعبين على مستوى عال جدا، وأهنئ جميع لاعبي فريقي خاصة من دخلوا كبدلاء وظهروا بمستوى جيد وتطور مستواهم،لكن هذا لا يخفي حقيقة أن لدينا بعض الأخطاء التي يتعين علاجها خاصة أن لدينا مواجهات صعبة في الفترة القادمة.

وتابع: نسمي مبارياتنا الفترة القادمة كلها نهائيات، وقد بدأنا من مباراة الجزيرة الأسبوع الماضي في الدوري، ومباراة النصر في الكأس كانت عبارة عن نهائي، خاصة أننا سنتقابل مع الفرق ال4 في مقدمة ترتيب الدوري، ونحتاج لنحافظ على اللاعبين بالكامل لأنه حصل عندنا غيابات، مثل إسماعيل الحمادي أحد العناصر الهامة جدا الذي شعر بشد في العضلة الخلفية في نفس مكان الإصابة التي عانى منها في ديسمبر/كانون الأول الماضي وعاودته مرة أخرى وهو لم يأخذ الراحة الكافية ولم يؤدِ فترة الإعداد الأولى كما ينبغي، وهو يمتلك طاقة إيجابية ولا بد من إعادة تأهيله سريعا ليعود للالتحاق بصفوف الفريق.

وأكد: «مباراة عجمان القادمة في الدوري ننظر لها على أنها نهائي أيضاً خاصة أن لديهم عناصر جيدة جدا، وهو فريق جيد جدا يؤدي بشكل جيد خاصة في وسط الملعب ونقل الكرة للمهاجمين، ودائما ندرس أخطاءنا التي تظهر في المباريات ونصححها ونركز حاليا على الفوز بكل المباريات القادمة».

من جهته، قال الإسباني بينات سان خوسيه مدرب النصر: المباراة كانت قوية للغاية، ومتكافئة من البداية للنهاية، أمام فريق قوي ومتطور للغاية وبدرجة عالية جدا من حيث الجاهزية البدنية والفنية بينما نحن ما زلنا في طور التطور، وكنا نداً قوياً في المواجهة.

وأضاف مدرب النصر: شباب الأهلي أتيحت له فرص لكن الفرص التي سنحت للاعبينا كانت أخطر وكان بإمكاننا حسم اللقاء لمصلحتنا، ولكن «الفار» تدخل في تغيير نتيجة المباراة وأعتقد أن ركلة الجزاء غير صحيحة وإن كنت لم أرَها بشكل جيد، وللأسف النتيجة انتهت بخسارتنا، وهذا يحدث لنا للمرة الثانية على التوالي، وكانت الأولى في مباراة عجمان، ومع ذلك تطبيق تقنية «الفار» أمر جيد للكرة الإماراتية بشكل عام وهو ضمن تحديثات «الفيفا» للبطولات ولا بد من مسايرته.

وأضاف المدرب الإسباني: أهنئ شباب الأهلي على فوزه وتأهله، وفي نفس الوقت أنا فخور بلاعبي فريقي على ما قدموه في المباراة، ونحن في طور التطور وأعتذر لجمهور النصر.

وعن مستقبل «العميد» بعد الخروج من كأس رئيس الدولة وموقعه البعيد عن صلب المنافسة على لقب الدوري قال: الأهم بالنسبة لي أن الفريق يتطور بشكل أفضل، وكنا نسعى لتحقيق بعض الإنجازات والفوز ببطولة هذا الموسم، وطموح إدارة وجمهور النصر عالٍ جداً وهذه بيئة جيدة لتطور الفريق وسوف نصل إلى المطلوب في المستقبل القريب.

وقال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي الذي تألق وصد ركلتي جزاء «فريقنا قدم مباراة ممتعة على مدى 120 دقيقة، وبعدما انتهينا من مباراة النصر الذي يمتلك أقوى خط هجوم، والتركيز العالي أعادنا إلى المباراة وتأهلنا إلى نصف النهائي، والآن نأخذ المباريات القادمة بالقطعة بدءاً من مباراة عجمان المقبلة في الدوري، وأتمنى من زملائي ألا يأخذهم الحماس الزائد بالفوز على النصر والتأهل فالمطلوب التركيز في القادم، وأنا بدوري كلاعب في الفريق سعيد بأنني وفقت في صد ركلتي جزاء واستطعت أن أسعد جمهور شباب الأهلي وهذا أقل شيء أقدمه لهم».