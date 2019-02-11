

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي رأس الخيمة تحت شعار «التسامح الرياضي تنافس حضاري بروح رياضية»، ورشة تدريبية بعنوان «ثقافة التغذية الرياضية» قدمها المدرب الدولي حمد العوضي، بحضور إبراهيم خميس مسؤول اللجنة الفنية في نادي رأس الخيمة.

وأكدت حصة سيف نائب رئيس نادي رأس الخيمة أن ورشة ثقافة التغذية الرياضية، كانت انطلاقتها لبدء الموسم الرياضي الثقافي الثاني، والذي يتضمن عدداً من المناشط الرياضية والثقافية، منها محاضرات وورش وحملات توعوية وتمارين رياضية جماعية، تسهم في رفع الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وتدعو لها، مشيرة إلى أن النادي وضع ضمن أهم أهدافه في عام 2019 أن يلعب دوراً بارزاً في زيادة عدد ممارسي الرياضة من جميع الأعمار ويثقفهم في مجالاتها.