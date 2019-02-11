شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة فلسطين حلا القاضي: شكراً للإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشادت بطلة فلسطين في الكاراتيه اللاعبة حلا إبراهيم القاضي الحائزة ذهبية بطولة غرب آسيا باستضافة وحسن تنظيم الإمارات عامة والشارقة خاصة لبطولة غرب آسيا، خلال الأيام الماضية، معربة عن شكرها للجنة المنظمة للبطولة.
وقالت إنها تفخر بحصولها على الذهبية في الكوموتيه، في البطولة، في فئة 59 كجم، على الرغم من ضعف الإمكانيات وقلة الاهتمام بالرياضات الفردية في فلسطين، كما هو الحال في الدول العربية، معربة عن سعادتها بالعودة إلى بلدها وهي تحمل ذهبية في البطولة. وأهدت ذهبيتها إلى فلسطين وشعبها الصامد.
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