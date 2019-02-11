شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولموست» يحتفل بذكرى تأسيسه والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفل نادي الأولموست لرياضات السيارات والمغامرة بالذكرى 12 لتأسيسه بمسيرة سيارات للدفع الرباعي، واحتفال كبير جمع أكثر من 200 سيارة من ذات الدفع الرباعي شارك فيها 500 عضو وعضوة من المنتسبين للنادي.

وأشاد أحمد راشد الشامسي مدير النادي وأحد المؤسسين بمواصلة نجاح نادي الأولموست في تنظيم طلعات في نهاية كل أسبوع، وجمع هواة قيادة السيارات ذات الدفع الرباعي في برامج رياضية وترفيهية من خلال خطط تجوب المواقع المختلفة.

ولفت إلى أن هذه المسيرة تم تنظيمها من دبي وصولاً إلى رأس الخيمة.

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