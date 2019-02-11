شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة تدريب لمتطوعي الأولمبياد الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظمت مؤسسة «سدرة» في مبنى صحيفة الاتحاد التابعة لأبوظبي للإعلام، ورشة عمل هي الأولى من نوعها لتدريب 60 من المتطوعين من أصحاب الهمم، والذين سيشاركون ضمن فريق تنظيم منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.

وقالت ريم الفهيم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة سدرة: «يأتي هذا البرنامج في إطار تجسيد رؤية رئيسة سدرة التأسيسية الشيخة اليازية بنت سيف آل نهيان الطموحة نحو الدمج التام والفعّال لأصحاب الهمم في كافة مناشط المجتمع، ومن جهة أخرى يتماشى مع السياسة الوطنية لتمكين هذه الفئة».

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