«دبي القضائي» ينظم خماسيات التسامح

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتابعت منافسات معهد دبي القضائي من بطولة التسامح لخماسيات كرة القدم التي أضفى عليها المعلق الرياضي في قناة الشارقة الرياضية عبد الحميد الجسمي جواً خاصاً.

وفاز فريق محاكم دبي على الشؤون القانونية وعلى دار البر، وهيئة كهرباء ومياه دبي على جمعية دار البر وعلى الشؤون القانونية، وبلدية دبي على اقتصادية دبي،والجمارك على دائرة الأراضي، والدفاع المدني على هيئة الصحة، وشرطة دبي على الطيران المدني 15-1، ومؤسسة خدمات الإسعاف على التميمي.

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