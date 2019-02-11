«دبي لأصحاب الهمم» يظفر بكأس التسامح للبولينج

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج نادي دبي لأصحاب الهمم بكأس التسامح للمجموع العام لبطولات البولينج لذوي الإعاقة السمعية للموسم الرياضي 2018-2019 والتي أسدل الستار على فعالياتها بصالة مركز دبي للبولينج وحظيت بمشاركة واسعة من مختلف أندية أصحاب الهمم بالدولة وشهدت البطولة تفاعلا كبيرا من جانب اللاعبين الذين تنافسوا في بطولة الأساتذة التي انتهت بحصول أيمن سالم المقبالي لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم على المركز الأول بمجموع نقاط 189 تلاه في المركز الثاني عدنان سيف الجابري لاعب نادي أبوظبي بمجموع 164 والمركز الثالث حصل عليه طارق شهاب لاعب نادي دبي بمجموع نقاط 144 وحصل على درع أعلى شوط مطر الرميثي لاعب نادي العين لأصحاب الهمم بمجموع نقاط 249.

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