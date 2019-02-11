دبي الرياضي ونادي حتا ينظمان «مسيرة التسامح»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» نظم مجلس دبي الرياضي فعالية «مسيرة التسامح» لمناسبة «عام التسامح» بالتعاون مع نادي حتّا بمشاركة 2345 شخصاً من مختلف الفئات المجتمعية يمثلون المدارس الحكومية والخاصة والهيئات الحكومية في حتا وعجمان والمدارس الحكومية في حتا ورأس الخيمة وعجمان والشارقة، وجمعية النهضة النسائية بحتا، كما شارك في المسيرة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي حتا الرياضي وممثل مجلس دبي الرياضي وممثلون عن عدد من الدوائر الحكومية والمدارس في منطقة حتا وعدد من مدن الدولة.

سار المشاركون من نقطة الانطلاق أمام صالة الأفراح بمنطقة حتّا وصولاً إلى نقطة الختام في نادي حتّا على أنغام المعزوفات الوطنية والتراثية التي عزفتها الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي رافقت المسيرة، كما رافقت المسيرة السيارات الفارهة لشرطة دبي.

واستمتع المشاركون في المسيرة بعدد من الفعاليات التراثية التي تم تنظيمها لطلبة المدارس عند نقطة الختام في الملعب الرئيسي لكرة القدم، كما تم توزيع شهادات مشاركة ودروع للهيئات والدوائر والمدارس المشاركة في الفعالية.

وثمن مجلس دبي الرياضي مشاركة أعداد كبيرة من مختلف فئات المجتمع من الأفراد ومؤسسات في المسيرة التي تأتي في إطار تشجيع فئات المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني كأسلوب حياة يومية، حيث تعد مسيرة المشي في حتا إحدى الفعاليات السنوية المهمة والثابتة في برنامج فعاليات مجلس دبي الرياضي حيث ينظم الفعالية منذ عدة سنوات.