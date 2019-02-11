اكتمال الاستعدادات للمشاركة في البطولة السنوية للرماية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها في معسكر داخلي بميادين الرماية في الحفار بالوثبة للمشاركة في بطولة الشرطة السنوية للرماية في نسختها السابعة والثلاثين والتي ينظمها اتحاد الشرطة الرياضي في 17 فبراير الجاري بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في ميادين الخضيرة بالشارقة لموسم 2019.

وأوضح العقيد حسين علي الجنيبي رئيس اللجنة الفنية للرماية في شرطة أبوظبي أن فريق شرطة أبوظبي للرماية أكمل جاهزيته لهذه البطولة متمسكاً بآماله للمحافظة على لقب البطل المتوج لدرع الرماية للعام الثاني على التوالي.

وذكر أن القيادات الشرطية على مستوى الدولة تتنافس للفوز في 8 مسابقات رماية تشمل مسابقة البندقية رجال، ومسابقة البندقية سيدات، ومسابقة المسدس رجال، ومسابقة المسدس سيدات، ومسابقة البندقية إسقاط صحون رجال، والمسابقة التكتيكية ضباط، والمسابقة التكتيكية رجال، والمسابقة التكتيكية سيدات.

وأشار إلى أن مسابقات الرماية تشكل الجزء الأكبر من نقاط الحصول على الدرع العام وتضم 8 مسابقات من مجموع 14 مسابقة ضمن أنشطة اتحاد الشرطة الرياضي لدرع وزير الداخلية، مشيداً بدعم مجلس شرطة أبوظبي الرياضي للعمل ضمن منهجية علمية تسهم في إنجاز الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المرجوة.