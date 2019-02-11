شكرا لقرائتكم خبر عن «هاتريك» تاريخي ليوسف النصيري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد «هاتريك» المهاجم الدولي المغربي يوسف النصيري فريقه (ليجانيس) لمواصلة صحوته بالفوز الكبير على ضيفه ريال بيتيس 3-صفر في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل النصيري الأهداف الثلاثة في الدقائق 22 و36 و66، وبات أول لاعب في تاريخ النادي يسجل «هاتريك»، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصاءات.
وافتتح النصيري التسجيل بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الأرجنتيني جوناثان سيلفا، وأضاف الثاني بطريقة مماثلة إثر تمريرة من أوسكار رودريجيز، واختتم المهرجان بتسديدة بيسراه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدنماركي مارتن برايثوايت.
ورفع النصيري رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري في موسمه الأول مع ليجانيس بعدما انضم إلى صفوفه في صيف 2018 قادماً من ملقة، علماً أنه سجل له ثنائية في مرمى رايو فايكانو (2-2) في ذهاب دور ال32 لمسابقة الكأس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهو الفوز الثاني توالياً لليجانيس بعد خسارة واحدة وتعادل، والسابع هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 29 نقطة.
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