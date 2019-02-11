شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: حكم أزمة الأهلى والحرس منع أولاده من المدرسة بسبب الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إن الحكم حسن السندبيسى صاحب أزمة مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة خضع للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانونى جمال صدقى.

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى أحمد شوبير: "التحقيق مع السندبيسى بدأ الساعة 12 ظهرا واستمر حتى الثانية بعد الظهر، وبعدها جلست مع جمال صدقى لمعرفة تفاصيل التحقيق"، موضحا أنه تحقق من صحة الواقعة من قبل مصادره الخاصة بمنطقة المنوفية والتى أثبتت أن الأهلى لا يملك أى أكاديميات تابعة له هناك.

وتابع عضو اتحاد الكرة أن الحكم حسن السندبيسى مشهود له بالكفاءة والنزاهة ويؤدى بثقة عالية فى المباريات الكبيرة وهذه شهادة حق، مؤكدا أن السندبيسى أكد تضرره من الظلم والهجوم الذى تعرض هو وأسرته، مشيرا إلى أن أطفاله لم يذهبوا للمدرسة فى اليوم التالى للمباراة بسبب ذلك.

وأردف رئيس لجنة الحكام أن الصورة التى تم تداولها للحكم حسن السندبيسى بعد المباراة شىء صعب ومؤثر، موضحا أن على الجميع تحرى الدقة فى تناول الأشياء التى من طبيعتها أن تؤثر على إنسان من لحم ودم.

وأردف عبد الفتاح أن اتحاد الكرة سيرد الاعتبار للسندبيسى بإسناد مباراة له فى الأسبوع المقبل للدورى، مؤكدا أنه لا بد من منح الثقة للتحكيم وتشجيعهم كى نرى كرة قدم محترمة خصوصا فى ظل التركيز معهم من قبل الأندية الكبيرة.

واختتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته: "لماذا نتقبل الأخطاء من الخواجة ولا نتقبلها من التحكيم المصرى، وذلك أساس المشكلة".