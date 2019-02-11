اخبار النادى الاهلى اليوم الاحد 10/2/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاحد 10 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل فى بطولة دورى أبطال افريقيا.

شاهد .. التدريب الأول للأهلى فى تنزانيا

أنهى فريق الاهلى بقيادة مارتن لاسارتي أولى تدريباته بالعاصمة التنزانية دار السلام عصر اليوم، الأحد، بملعب "جيم خانا" الذي يبعد قرابة الـ15 دقيقة عن فندق إقامة الأهلي بدار السلام.

الأهلي يخوض مرانه الأول فى تنزانيا على ملعب "جيم خانا"

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي مرانه الأول فى العاصمة التنزانية دار السلام فى الرابعة عصر اليوم، الأحد، بتوقيت تنزانيا الثالثة بتوقيت القاهرة.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة بعدما وقع اختيار الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتى عليه، بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى.

خالد مرتجى يطمئن على إجراءات "تسكين" بعثة الأهلي فى تنزانيا

حرص خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس بعثة الفريق فى تنزانيا، على الاطمئنان على ترتيبات إقامة الفريق فى العاصمة التنزانية دار السلام.

وتابع خالد مرتجى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز الإدارى بالفريق إجراءات تسكين البعثة واطمأن على عملية التسكين، وناقش مرتجى مع عبد الحفيظ وسمير عدلى المدير الإدارى برنامج الفريق خلال الأيام المقبلة وملعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.

الأهلي يعرض على جونيور أجاي التجديد 5 مواسم

عرض مسئولو الأهلى على النيجيري جونيور أجاي مهاحم الفريق التجديد لمدة 4 مواسم، بخلاف الموسم المتبقى فى عقده، ويعقد مسئولو الأهلى جلسات متتالية فى الوقت الحالى مع اللاعب لإقناعه بالتجديد على هامش تواجد الفريق فى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.

برنامج تأهيلى لسعد سمير بعد غيابه عن رحلة تنزانيا بسبب العضلة الضامة

أدى سعد سمير مدافع الاهلى جلسة تأهيل في «الجيم» صباح اليوم الأحد، على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا.

وتخلف سعد سمير، عن رحلة تنزانيا التي بدأت مساء أمس السبت بعد شكوى اللاعب من الإصابة في العضلة الضامة.

إصابة أحمد أشرف لاعب شباب الأهلى بقطع فى الرباط الصليبى

أثبتت الأشعة التى أجراها أحمد أشرف لاعب شباب الأهلى بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، بعد إصابته فى مواجهة بيراميدز بدورى الجمهورية للناشئين.

وتعرض أحمد أشرف للإصابة وتم نقله بسيارة الإسعاف للمستشفى، فى الوقت الذى سيتم عرض نتيجة أشعة اللاعب على أحمد عبد العزيز مستشار الأهلى الطبى للتأكد من التشخيص والبدء الفورى فى إجراءات إجراء الجراحة والعلاج.