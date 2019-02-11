شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا حدث في اليوم الأول للأهلي في تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث عديدة مرت على الأهلي في أول أيامه بتنزانيا، استعدادًا لمواجهة سيمبا فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ونرصد أبرزها ومنها :

وصول بعثة الأهلي تنزانيا بعد رحلة 7 ساعات

بعثة المارد الأحمر برئاسة خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، وصلت الأراضي التنزانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من السبع ساعات.

فراخ و مكرونة على مائدة تدريبات الأحمر قبل مواجهة سيمبا

تناول اللاعبون وجبة الغداء حيث شملت المأدبة على "فراخ ولحوم ومكرونة سباجيتى وخضار سوتيه"، بجانب بعض أنواع الفاكهة أمثال "الموز والتفاح بجانب عصائر المانجو والبرتقال".

ثم حصل اللاعبون على قسط من الراحة قبل التوجه لملعب "جيم خانا" لخوض أول تدريباته قبل مواجهة تنزانيا.

إصابة محمد الشناوي في تنزانيا

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة بسيطة في قدمه اليُمنى نهاية مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب "جيم خانا" بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وخضع الشناوي لفحص طبي لدى خالد محمود طبيب الفريق والذي أكد أن ما تعرض له حارس الفريق مجرد كدمة بسيطة لن تمنعه من المشاركة في مران الغد بشكل طبيعي.

محمد يوسف "حيران" بتدريبات الأهلي

على الطريقة الشعبية "واحد حيران" شارك محمد يوسف مدرب الأهلي في مران فريقه الجماعي، حيث إلتف حوله عدد من اللاعبين وقاموا بتمرير الكرة بينهم، وكان يحاول محمد يوسف قطع الكرة من أى منهم.

شريف إكرامي يُصيب "زوج أخته" في المران

شارك شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى في جزء من تدريبات الكرة مع باقي اللاعبين، وعندما كان يحاول إكرامي قطع الكرة من رمضان صبحى "زوج شقيقته" تدخل بعنف ليتألم رمضان، ثم يعود للمشاركة في التدريبات سريعًا.

جماهير مصرية تؤازر الاهلي فى مران دار السلام

حرص عدد من الجالية المصرية المتواجدة في تنزانيا على حضور تدريب الأهلي الذي أقيم عصر اليوم ،الأحد، على ملعب جيم خانا استعداداً لمواجهة سيمبا فى الثالثة مساء الثلاثاء المقبل.

وحرصت الجماهير على حضور المران ومؤازرة الفريق وحملت معها أعلام النادي الاهلي لدعم اللاعبين قبل مواجهة "سيمبا".

سفير مصر فى تنزانيا يتحدث عن الأهلي وحظوظه أمام سيمبا

أكد محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر فى تنزانيا، أن وجود النادى الأهلى فى تنزانيا أمر يسعد كل الجالية المصرية لأنه كبير أفريقيا وخير سفير للكرة المصرية لما يمتلكه من تاريخ عريق على المستوى الأفريقى والعالمى بجانب شعبيته الكبيرة فى كل البلدان.

وأشار سفير مصر فى تنزانيا إلى أن فوز الأهلى بخماسية على سيمبا فى برج العرب نتيجة جيدة جداً، جعلت جماهير الفريق التنزانى تطالب الأخير بالتعويض وحفظ ماء الوجه فى لقاء الثلاثاء المقبل، لكنه وكل الجالية المصرية فى تنزانيا ومعهم جماهير الفريق لديهم ثقة كبيرة فى لاعبى نادى القرن الأفريقى والجهاز الفنى فى تحقيق نتيجة إيجابية فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد 48 ساعة.

قائمة الأهلي تضم كلاً من..

شريف إكرامى – محمد الشناوى – هشام محمد – رامى ربيعة – سعد سمير – رمضان صبحى – إسلام محارب – أيمن أشرف – عمرو السولية – على معلول – جونيور أجايى – محمد هانى – على لطفى – ناصر ماهر – كريم نيدفيد – ياسر إبراهيم – حمدى فتحى – حسين الشحات – محمود وحيد – محمد شريف – صلاح محسن.

ترتيب الأهلي في مجموعته الأفريقية

الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب الكونغولى فى المركز الثانى بـ4 نقاط، يليه «سيمبا» فى المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائرى الترتيب برصيد نقطتين فقط.