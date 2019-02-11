شكرا لقرائتكم خبر عن زاهد سالم وصيفا لبطولة بتسبرج المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل زاهد سالم لاعب الاسكواش المصري، على لقب وصيف بطولة بتسبرج المفتوحة للاسكواش، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من فبراير الجاري. وخسر زاهد سالم المباراة النهائية أمام منافسه الفرنسي جورج مارش، بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في مباراة استغرقت 83 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 11-6, 10-12, 6-11, 11-5 . وتصنف بطولة بتسبرج ضمن فئة البطولات البرونزية حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 52 ألف دولار .

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