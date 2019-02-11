رسائل نارية من آل الشيخ للأهلي: بطولاتكم زائفة.. فهمت "الفيلم".. ورحم الله صالح سليم

مصراوي - كتب - أحمد شريف:
عاد تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز للهجوم على مجلس إدارة النادي الأهلي، بعدما نشر تدوينة مطولة عبر حسابه الرسمي على موقف فيسبوك للتواصل الإجتماعي.
ورد تركي خلال تدوينته على تهديد النادي الأهلي بالانسحاب من النسخ المقبلة للبطولة العربية للأندية، مع التنديد بالشكوى التي تقدمت بها إدارة القلعة الحمراء ضد اللاعب عبدالله السعيد، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وقال آل الشيخ: "ما شاء الله لسه فايقين إن فيه هجوم وإساءة ليكم من رئيس الاتحاد العربي؟ وليه لما قلت في لقاء تليفزيوني من كام يوم إني بفكر...
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