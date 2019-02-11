وليد صلاح الدين: الأهلي اشترط عدم لعب عمار حمدي أمام الاتحاد للموافقة على إعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي الأهلي كانت وضعت بندا في عقد انتقال عمار حمدي إلى زعيم الثغر، ينص على عدم خوض اللاعب لأي مباراة أمام الأهلي.

وكانت إدارة القلعة الحمراء قررت إعارة اللاعب عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال صلاح الدين في تصريحات لبرنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد:" الأهلي وضع بندا لعدم لعب عمار حمدي أمامه في أي مباراة مقبلة.

وأضاف:" سأتحدث مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء بشأن ذلك لتعديل هذا البند".

وأشار إلى أن إدارة الاتحاد السكندري تعاقدت من 11 لاعب كصفقات جديدة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى 20 لاعب كانوا متواجدين مع الفريق ، ولذلك فالفريق يحتاج لبعض الوقت ليحدث الانسجام بين المجموعة ككل.

وأوضح، أن الأهلي والزمالك وبيراميدز في منطقة منفصله عن باقي فرق الدوري، لافتا أن ثلاثي المقدمة يتنافسون على المقدمة على عكس باقي الفرق.