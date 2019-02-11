الأهلي يقتنص تأهلًا صعبًا في بطولة أفريقيا لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

حجز الأهلي البطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة التي يتواجد بها ليتأهل إلى دور الثمانية لبطولة إفريقيا للأندية، ليلحق بأول أغسطس الأنجولي الذي إحتل صدارة المجموعة.

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية بعد فوزه مساء اليوم على فريق ريج بطل رواندا في الثواني الأخيرة بنتيجة 78-76، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة التي أقيمت فعالياتها على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم ريج بنتيجة 19-14، وحسم الأهلي الفترة الثانية لصالحه بنتيجة 25-22، لكن الشوط الأول إنتهى لصالح بطل رواندا بنتيجة 41-39.

لكن فريق ريج الرواندي عاد للتفوق في الفترة الثالثة وحسمها بنتيجة 23-20، لتصبح النتيجة الإجمالية 64-59 لصالح بطل رواندا.

لكن الفترة الرابعة شهدت عودة مثيرة للأهلي ونجح لاعبوه في تحويل تأخرهم في المباراة وقللوا الفارق إلى نقطة واحدة عند النتيجة 76-75، ثم جاء التقدم الأهلاوي قبل نهاية المباراة بأقل من 15 ثانية لتصبح النتيجة 78-76، ليدافع الفريق بشكل قوي على تقدمهم في الثواني الأخيرة، لينجحوا في الفوز باللقاء المثير.

وبهذا الفوز إحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، خلف أول أغسطس الأنجولي المتصدر برصيد 6 نقاط، ليتأهلا سويا إلى دور الثمانية من منافسات البطولة.