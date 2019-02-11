العامري فاروق نائب رئيس الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني أبدى العامري فاروق ، نائب رئيس النادي الأهلي ، دهشته مما تردد على لسان أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة بأن اجتماع الجبلاية مع أندية الدوري كان ودياً وليس رسمياً. مع أندية الدوري كان ودياً وليس رسمياً. وقال العامري في تصريحات تليفزيونية إنه ليس منطقياً أن يتم إرسال خطابات رسمية وجدول أعمال للاجتماع ثم يتم الترويج بأن الاجتماع كان ودياً. وأشار إلى أن الأهلي لا يصدر أزمات لأحد بل أن اتحاد الكرة هو المسؤول عن هذه الأزمات.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: اتحاد الكرة هو المسئول عن الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.