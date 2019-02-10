رياضة | الإسماعيلي يخوض مرانه بدون "يانوفيسكي".. وقدامى اللاعبين يدعمون الدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يخوض مرانه بدون "يانوفيسكي".. وقدامى اللاعبين يدعمون الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد مران الإسماعيلى غياب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى المدير الفنى الذى حصل على أجازة قصيرة بعد موافقة مجلس الإدارة على أن يعود اعتبارا من غدا لقيادة الفريق بشكل طبيعى.

فى ذات السياق حرص قدامى الدراويش على مساندة اللاعبين فى مران الفريق مساء اليوم ، ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة النجوم فى المواجهة المقرر لها السبت القادم بالأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى الممتاز.

وبدأ الفريق تحضيراته اليوم لتلك المواجهة ، حيث من المقرر خوض مواجهة ودية أمام الشرقية غدا الأثنين.

وقام قدامى اللاعبين بالاجتماع مع اللاعبين للشد من أزرهم ومطالبتهم باستعادة مسيرة الانتصارات مع تحسين ترتيب الفريق بجدول الدورى تدريجيا.

ويخوض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الأساسيين مران فى الثانية من عصر غدا الأثنين، على أن يتم اقامة مباراة ودية بعدها أمام الشرقية فى تمام الساعة الرابعة.

الودية ستقام بمشاركة البدلاء بجانب الناشئين المصعدين ، فى إطار سياسة الجهاز الفنى بتجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاستعانة بجهود أى منهم خلال المباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لملاقاة النجوم يوم السبت المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الجولة الــ22 من عمر المسابقة المحلية.