رياضة | الإسماعيلي يستعد للنجوم بمران بدني قوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستعد للنجوم بمران بدني قوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لمواجهة النجوم المقرر لها السبت المقبل ، ضمن منافسات الأسبوع الـ22 بمسابقة الدورى الممتاز.
المران شمل على تدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة وسرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.
كما تطرق المران لتدريبات بدنية من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبل خوض المباريات المقبلة.
واختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين حيث حرص الجهاز الفنى على ايقاف التقسيمة عدة مرات لاصلاح الاخطاء الفنية.
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