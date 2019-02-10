رياضة | هل حرم الحكم بيلباو من ركلة جزاء أمام برشلونة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل حرم الحكم بيلباو من ركلة جزاء أمام برشلونة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب لاعبو فريق أتلتيك بيلباو الإسباني الحكم غراندي باحتساب ركلة جزاء مساء اليوم أمام برشلونة في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الخامسة والعشرين بالدوري.

واحتج لاعبو بيلباو على لمس الكرة ليد مدافع برشلونة سيميدو في الشوط الأول من أحداث اللقاء داخل منطقة جزاء البرسا في ملعب السان ماميس.

وبالرغم من احتجاج لاعبو برشلونة على لمس الكرة ليد مدافع برشلونة سيميدو لكن الحكم قرر استمرار اللعب وعدم العودة لأخذ رأي الـVAR.

الجدير بالذكر أن الشوط الأول انتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.