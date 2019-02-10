رياضة | هجوم السيتي في 7 مباريات يتفوق على 14 فريق بالبريميرليج هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم السيتي في 7 مباريات يتفوق على 14 فريق بالبريميرليج هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل لاعبو فريق مانشستر سيتي في ‏آخر 7 مباريات هذا الموسم في جميع البطولات على ملعب الإتحاد 35 هدفا، بمعدل 5 أهداف كل مباراة، بينما استقبل هدفين فقط، بمعدل هدف كل 3 مباريات ونصف.

ويتفوق هجوم السيتي في آخر 7 مواجهات على ملعبه على هجوم 14 ناديا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم الأندية التي تحتل من المركز السابع وحتى المركز العشرين بالبريميرليج.

ويعد هجوم مانشستر سيتي هو الأقوى في الدوري الإنجليزي برصيد 72 هدفا في 26 جولة، وبفارق 15 هدفا عن نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.