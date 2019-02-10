رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم 10 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم 10 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 10 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة، وأبرزها تمديد عقد السولية، وشكواه الجبلاية للكاف والأوليمبية، والاستفسار عن الملاعب البديلة بالدوري، وإليكم أهم أخبار الأهلي الساخنة اليوم:

"الأهلي يرسل شكواه للجنة الأوليمبية"

أرسلت إدارة النادي صباح اليوم شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية؛ بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وتطرق الأهلي أيضًا إلى التجاوز بألفاظ خارجة لرئيس الزمالك في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي والذي غادر الاجتماع احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعم الالتزام بقرارات اللجنة الأولمبية.

"الأهلي يستفسر عن الملاعب البديلة بالدوري ويتمسك بالحضور الجماهيري"

أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابًا لاتحاد الكرة صباح اليوم تطلب فيه تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة مباريات الفريق في بطولة الدوري خلال الفترة القادمة بعد غلق بعض الملاعب لتطويرها؛ استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل.

وقال الأهلي في خطابه إن الملاعب البديلة لابد أن تكون من المسموح فيها بالحضور الجماهيري وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها في السابق بحضور الجهات الأمنية، وإذا كانت الملاعب خلاف ذلك، فعلى اتحاد الكرة أن يقوم بالحصول على هذه الموافقات ومن بينها الموافقة الأمنية على حضور الجماهير؛ لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة.

"الشناوي يتعرض للإصابة بمران الفريق"

تعرض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى إصابة بسيطة في قدمه اليُمنى نهاية مران الفريق الذي أُقيم مساء اليوم، الأحد، على ملعب «جيم خانا» بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وخضع الشناوي إلى فحص طبي من قِبل الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، والذي أكّد على تعافي الحارس، وتعرضه فقط إلى مجرد كدمة بسيطة، لن تمنعه من المشاركة في مران غدٍ، بشكل طبيعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيمبا، الثلاثاء المقبل، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة بـسبع نقاط، ويأتي فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه “سيمبا” في المركز الثالث بثلاث نقاط. بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري الترتيب برصيد نقطتين فقط.

"الأهلي يستفسر من الجبلاية أسباب تأجيل مباراة بيراميدز"

أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى اتحاد الكرة، ظهر اليوم، يطلب فيه معرفة الأسباب الطارئة التي دعت اتحاد الكرة للإعلان عن تأجيل مباراته مع بيراميدز في الدوري، التي كان مقررًا لها في الـ28 من فبراير الجاري.

ورغم أن الأهلي أكّد في بيانه، الصادر أمس، أنه لا يصادر على رغبة أي طرف في طلب تأجيل مباراته مع الأهلي، ولم يمانع. لكن جاء خطابه، اليوم، إلى اتحاد الكرة لمعرفة أسباب التأجيل بصفته الطرف الأول في المباراة، ولاستيضاح الأمور التنظيمية الخاصة بالمسابقة.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد قرر في اجتماعه الطارئ، أمس الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس؛ استجابة إلى ضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعدَّ جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أي جهة، وهو الأولى بالالتزام بجدولِه والحفاظ على ثوابته قِبل الأندية. وإذا كان الاستبدال، رغبةً، نحترمها لطرف آخر ليتفادى مواجهة الأهلي في بطولة الدوري قبل الـ30 من مارس القادم، فمن حقه أن يطلب من اتحاد الكرة تأجيل مباراته مع الأهلي في الدوري إلى ما بعد الموعد المشار إليه.

"الأهلي يعلن عن تمديد عقد نجم الفريق"

أعلن سيد عبدالحفيظ مدر الكرة بالأهلي عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عامين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف.

جاء ذلك بناءًا على رؤية الجهاز الفني والتي تحدث بشأنها عبدالحفيظ مع الكابتن محمود الخطيب ريس النادي والمفوض بشئون كرة القدم وتمت الموافقة على تمديد عقد السولية بعد الجلسة التي عقدها معه عبدالحفيظ والإتفاق على كافة الأمور الخاصة بالعقد الجديد.

"معلول يتحدث عن تجديد عقده مع الأهلي"

أعرب التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ٣ مواسم.

وكتب معلول عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "انستجرام" :"الحمد لله تم تجديد تعاقدي لمدة ٣ سنوات مع النادي الأهلي الكبير".

وأضاف "أأمل أن أكون على قدر المسئولية تجاه النادي وجمهوره".

وتابع "أعد الجميع أن أبذل قصارى حهدي، للارتقاء إلى مستوى التوقعات.

"الأهلي يشكو الجبلاية رسميا للاتحاد الإفريقي"

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم شكوى النادي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد الجبلاية، بسبب انتهاك اللوائح في اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية وممثليها، والذي جرى بمقر الاتحاد يوم 6-2-2019.

وطالب الأهلي في شكواه باتخاذ اللازم قانونًا حيال انتهاك اللوائح، والسماح لرئيس الزمالك «الموقوف» من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحضور الاجتماع الذي تمت الدعوة إليه بشكل رسمي.

وحرصت إدارة النادي على دعم شكوى الأهلي بخمسة مستندات رسمية تؤكد على أن اجتماع اتحاد الكرة مع ممثلي الأندية رسميٌّ وليس تنسيقيًا حسبما جاء على لسان المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة.

وسرد الأهلي في شكواه كافة الكواليس الخاصة بالاجتماع وتجاوز رئيس الزمالك الموقوف قانونًا في حق ممثل الأهلي المهندس خالد مرتجي الذي غادر الاجتماع بالتنسيق مع مجلس إدارة ناديه احتجاجًا على انتهاك اللوائح وعدم الالتزام بقرارات «كاف» صاحب قرار إيقاف رئيس الزمالك.

"آل الشيخ يرد على بيان الأهلي

رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي على بيان النادي الأهلي بعد تهديد بعدم المشاركة في البطولة العربية بالموسم المقبل.

وأصدر النادي الأهلي بياناً في الساعات الماضية، أعلن فيه عدم المشاركة بأي بطولة عربية في الموسم المقبلة، متمسكاً بخوض مبارياته المؤجلة في موعدها، كما هدد الأهلي برفع شكوي للاتحاد الإفريقي ضد اتحاد الكرة.

وجاء نص بيان تركي آل الشيخ كالتالي:

هوا ماشاء الله لسى فاييقن ان فيه هجوم واساءه ليكم من رئيس الاتحاد العربي، ولى لما قلت في لقاء تلفزيوني اني من كام يوم اني بفكر استقيل من الاتحاد العربي ... فحبيتو كالعاده تاخذو اللقطه وتطلعو ابطال قدام الجمهور وتلعبو على نغمة احنا الي مشيناه ... وكمان مش دي البطوله الي لعبت فيها كده مباراة قبل كده وطلعت ؟! وهوا انت شاركت عشاني ولى عشان مصر وعشان الجايزة الي ب٨ مليون دولار؟ ... وبعدين لما عرفتو ان اتحاد الكورة حيجل المتش وده حق مشروع ل بيراميدز رحتو عاملين بطوله ومنزلينها في بيانكم وكانه مخرج ليكم ؟! عشان ميبانش ان اتحاد الكورة اخذ القرار العادل! وكمان عاوز اسأل هوا متشنا معاكم كان من غير جمهور الدور الاول ... يبقى من حقنا المتش التاني يبقى بدون جمهور وده الحق الطبيعي الي لينا ... وانا بسأل للمره المليون وقدام الجمهور الان فين قرار قبول الاستقالة من الرياسة الشرفيه؟! ومين الي خايف يواجه ؟ انا الي طالبت ان المتش يكون كاس وبنفس التاريخ واتبح صوتي من ١٠ ايام بكده ... ومين الي عاوز ياجل متش الزمالك ؟ بعدين انا بستغرب ... اخاف ليه وانا فايز ب٢ ... وجون من السعيد وجون من اوفر من السعيد ؟ لاعب منتخب مصر الي اتدفع قيمة ٣ مرات والي بتحارب فيه والي رميت بكل الذوق والمبادء ورحت تشتكيه على الفيفا وعلى الاهلي السعودي الي منه الامير المرحوم عبدالله الفيصل الرئيس الفخري والي فيه صاله بسمه في النادي ! انافهمت الفيلم الي كنت بتعمله بس فهمته للاسف متاخر ... ان الهدف احراق صورتي وكسب بطولة زايفه قدام الجمهور ... الله يرحمك ياصالح سليم ...!