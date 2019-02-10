رياضة | سترلينج يسخر من اجويرو بعد مباراة تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سترلينج يسخر من اجويرو بعد مباراة تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سخر اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب نادي مانشستر سيتي، من زميله في الفريق سيرجو اجويرو بعد إهدار الأرجنتيني فرصة سهلة خلال مواجهة تشيلسي.
وكتب ستيرلينج عَبْر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر : "إنتهت المباراة، نتيجة جيدة وهاتريك، ولكن فسِّر الصورة يا اجويرو (ايضًا أيمكننا التمثيل بأن ذلك لم يحدث لي قط؟)
وكان اجويرو قد أهدر فرصة أمام تشيلسي والمرمى خالي في الشوط الأول من اللقاء، قبل أن يسجل هاتريك بشباك البلوز خلال المباراة.
يذكر أن سترلينج يشير إلى أنه قد أضاع فرصة مماثلة لتلك الكرة في الموسم الماضي أمام نادي بيرنلي بالدوري الإنجليزي.
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