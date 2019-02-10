رياضة | أرقام مميزة لأجويرو في البريميرليج منذ بداية عام 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة لأجويرو في البريميرليج منذ بداية عام 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو لاعب نادي مانشستر سيتي في احراز هاتريك بشباك نادي تشيلسي، خلال المباراة التي انتهت بفوز السيتي بنتيجة 6-0.
وسجل اجويرو 8 أهداف بالبريميرليج خلال عام 2019، وهذا الرقم يعد ضُعف أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي، وأكثر من 11 فريق (من ضمنهم تشلسي الذي احرز 7 أهداف).
ويتقاسم سيرجو اجويرو مع المصري محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدف، وبفارق هدفين عن الجابوني أوباميانج لاعب آرسنال.
ويتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة.
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