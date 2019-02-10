رياضة | بعد فضيحة الاتحاد .. ساري لم يتعلم من تصريحات كونتي عن مواجهة السيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة الاتحاد .. ساري لم يتعلم من تصريحات كونتي عن مواجهة السيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي تشيلسي من منافسه فريق مانشستر سيتي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات الجولة ال26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي السابق قد خسر بنتيجة هدف نظيف ضد السيتي في الموسم الماضي على ملعب الاتحاد، وخرج بعد المباراة بتصريح لم يتذكره ساري قبل مواجهة مانشستر مساء اليوم.

حيث قال كونتي : "انا لست غبيًا لكي أفتح اللعب ضد مان سيتي وأخسر 3-0 أو 4-0، بحسب ما اتذكر أرسنال فتح اللعب ضدهم وقمتوا بإنتقادهم كثيرًا لأنهم استقبلوا 3 أهداف في 30 دقيقة".

وتابع : "المحللين عليهم ان يستخدموا عقولهم عندما يتحدثون عن التكتيك".

وتعرض كونتي لإنتقادات كبيرة بسبب طريقة اللعب الدفاعية امام مانشستر سيتي في الموسم الماضي.