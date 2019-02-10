شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يستعيد المركز الرابع في الكالتشيو والان مع التفاصيل
بدأت الثلاثية عندما سجل لوكا كابيتيلي هدفاً في مرماه في الدقيقة 13 ، وسجل لاعب الوسط البرازيلي لوكاس باكيتا الهدف الثاني بشكلٍ جميل في الدقيقة 22 ، وختم البولندي كريستوف بيونتك الثلاثية في الدقيقة 62.
احتل ميلان المركز الرابع بهذا الفوز ، وفي رصيده 39 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن جاره إنتر ميلان الذي يتواجد في المركز الثالث.
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