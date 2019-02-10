شكرا لقرائتكم خبر عن فورتونا دوسلدورف يسحق شتوتجارت في البوندزليجا والان مع التفاصيل

فاز فورتونا دوسلدورف اليوم على ضيفه شتوتجارت، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي احتضنها ملعب (إسبريت أرينا)، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الألماني.

الخليج 365-

وسجل أهداف اللقاء المهاجم ذو الأصول التركية كينان كرامان (34) ولاعب الوسط أوليفير فينك (49) والمهاجم البلجيكي بينيتو رامان (85).