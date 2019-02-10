شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعادل سلبيا مع بلباو في الشوط الأول والان مع التفاصيل

تعادل برشلونة سلبيا مع أتليتك بلباو، فى المباراة المقامة حاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني الخليج 365- أضاع فريق أتليتك بلباو العديد من الفرص التى كانت سانحة للتهدف لولا تألق الألماني تير شتيجن حارس برشلونة الذي تصدى عنه مرماه ببراعة فى العديد من الكرات في حين لم يظهر برشلونة بالخطورة المنتظرة.

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