شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يفلت من كمين إيبار بالليجا والان مع التفاصيل
وعلى ملعبه (رامون سانشيز بيثخوان)، وجد الفريق الأندلسي نفسه متأخرا، منذ الدقيقة 22، بهدف حمل توقيع التشيلي فابيان أوريانا.
وفاجأ الضيوف القادمون من إقليم الباسك الجميع، بإضافة هدف ثان في الدقيقة 63، عن طريق تشارلز دياز.
وزادت متاعب إشبيلية، بعد أن وجد نفسه منقوصا من لاعب، عقب طرد الأرجنتيني إيفر بانيجا، ببطاقة صفراء ثانية.
إلا أن هذا لم يمنع إشبيلية من تعديل النتيجة، عبر المهاجم الفرنسي، وسام بن يدر، في الدقيقة 88، ثم بابلو سارابيا في الدقيقة 92.
وبذلك، أصبح لدى الفريق الأندلسي 37 نقطة، في المركز الرابع بالليجا، بينما رفع إيبار رصيده إلى 30 نقطة، في المركز العاشر.
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