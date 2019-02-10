رياضة | تشيلسي ينهار خارج ملعبه في 2019 بالبريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينهار خارج ملعبه في 2019 بالبريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي، بنتيجة 6-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نادي تشيلسي نتائج سيئة للغاية في عام 2019 بالبريميرليج خارج ملعبه مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وجاءت ‏نتائج تشلسي خارج ملعبهم بـ2019 :-

توتنهام 1 تشلسي 0

آرسنال 2 تشلسي 0

بورنموث 4 تشلسي 0

مان سيتي 6 تشلسي 0

حيث إستقبلوا 13 هدف بـ4 لقاءات، ولم يسجّلوا أي هدف بـ360 دقيقة من اللعب في الدوري الإنجليزي.