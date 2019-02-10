رياضة | مرتجي يلبّي دعوة السفير المصري في تنزانيا على العشاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتجي يلبّي دعوة السفير المصري في تنزانيا على العشاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تلبية دعوة السفير المصري في تنزانيا على حفل عشاء في منزله بالعاصمة التنزانية، دار السلام.

وكان السفير المصري في تنزانيا، محمد جابر أبو الوفا، قد حرص على توجيه الدعوة إلى بعثة الأهلي لحفل عشاء، مساء اليوم الأحد، بمنزله.

حضره المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة، في وجود أحمد الغول سكرتير أول السفارة، وطاقم السفارة، إلى جانب مصلح الرواحي، عضو مجلس إدارة نادي سيمبا.