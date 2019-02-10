رياضة | ساري يكشف سبب رفضه مصافحة جوارديولا وعن إقالته بعد فضيحة السداسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساري يكشف سبب رفضه مصافحة جوارديولا وعن إقالته بعد فضيحة السداسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماوريسيو ساري مدرب نادي تشيلسي الانجليزي، عن الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي بسداسية نظيفة خلال مباراة الجولة السادسة والعشرين في مسابقة الدوري الانجليزي.

وقال ‏ساري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يمكنني تفسير ما حدث في الوقت الحالي، خلال الأسبوع كان يُخالطني شعور جيد خلال التدريبات، ربما الهدف الذي استقبلناه بعد 3 دقائق صعّب علينا اللعب، لا أستطيع أن أفهم ما حدث".

وتابع: "ارتكبنا العديد من الأخطاء أمام الخصم الخطأ، سيتي قدّم كرة قدم رائعة ونحن ارتكبنا الكثير من الأخطاء، أردنا الضغط عليهم مع بداية المباراة قبل أن تُدمَر الخطة تمامًا باستقبالنا هدف بعد 3 دقائق من انطلاقة المباراة".

وأضاف: "أعتقد أن الفارق الكبير بين الفريقين كان حدة الضغط، سيتي ضغط جيدًا بينما لم نستطع فعل ذلك. لم نستطع أن نُظهر ردة فعل مناسبة ولم نستطع الحفاظ على حظوظنا في المباراة".

وأكمل: "في الوقت الحالي، تواجهنا مشكلة كبيرة خارج ملعبنا، ببداية الموسم كنا أفضل خارج ملعبنا من على ملعبنا لكن كل شيء تغيّر في آخر شهر، يجب أن نفهم ما حدث".

واستطرد: "إقالتي ؟ لا أعلم، عليك أن تسأل النادي. أنا قلق حيال النتيجة والمستوى لكن وظيفتي دائمًا في خطر لذلك فأنا لستُ قلقًا بشأن النادي".

وعن عدم مصافحة بيب، قال: "لم أره حينها لكنني سأذهب لتحيته فيما بعد كالعادة، أردتُ الذهاب إلى غرفة الملابس ولم أره حينها، لا مشكلة بيني وبينه"