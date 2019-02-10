رياضة | رسميا .. سمير كمونه مديرا فنيا لجمهورية شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. سمير كمونه مديرا فنيا لجمهورية شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، على اختيار، سمير كمونه، مدرب غزل المحلة السابق، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، للفريق الأول لكرة القدم، بدوري القسم الثاني، خلفا لمحمد عامر، الذي رحل عن تدريب الجمهورية مؤخرا، بسبب تراجع النتائج.

وبضم الجهاز المعاون لكمونة في تدريب جمهورية شبين، هيثم حسين لاعب المقاولون الأسبق، مدرب عام، وأحمد جمعه لاعب الأوليمبي الأسبق، مدرب مساعد، وعدلي محجوب مدرب حراس مرمى، وياسر سعفان مدير إداري، ومحمد جمعه، وسامح بركات إداريان، ومحمد حما، وأحمد عباس للجهاز الطبي.