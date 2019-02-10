رياضة | أزمة جديدة في الزمالك بسبب مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الزمالك بسبب مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السعيد تحدث مع الجهاز الفني للفريق وأبلغهم برغبته في المشاركة بشكل مستمر ورفضه جلوسه على دكة البدلاء مشيرًا إلى أنه لمن يقصر في المباريات التي شارك فيها مع الفريق وقدم ما عليه.
مهاجم الزمالك أكد لجروس أنه يرغب في المساواة مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق بجانب المعربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد.
وكان الزمالك قد فاز على النجوم بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري بالأمس.
رسالة السعيد لجروس كانت السبب وراء الاعتماد عليه بجانب بوطيب في مباراة النجوم بالأمس بسبب احتواء غضب اللاعب والذي اعترض على استبداله في مباراة مصر للمقاصة من قبل وانفعل بشدة بعد جلوسه على الدكة وخروجه من الملعب.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.
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