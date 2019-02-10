رياضة | أزمة جديدة في الزمالك بسبب مهاجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة في الزمالك بسبب مهاجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عمر السعيد مهاجم فريق الزمالك بشكل نهائي فكرة الجلوس على دكة البدلاء خلال الفترة القادمة على حساب المغربي خالد بوطيب.



السعيد تحدث مع الجهاز الفني للفريق وأبلغهم برغبته في المشاركة بشكل مستمر ورفضه جلوسه على دكة البدلاء مشيرًا إلى أنه لمن يقصر في المباريات التي شارك فيها مع الفريق وقدم ما عليه.



مهاجم الزمالك أكد لجروس أنه يرغب في المساواة مع الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق السابق بجانب المعربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الجديد.



وكان الزمالك قد فاز على النجوم بهدف نظيف ضمن منافسات بطولة الدوري بالأمس.



رسالة السعيد لجروس كانت السبب وراء الاعتماد عليه بجانب بوطيب في مباراة النجوم بالأمس بسبب احتواء غضب اللاعب والذي اعترض على استبداله في مباراة مصر للمقاصة من قبل وانفعل بشدة بعد جلوسه على الدكة وخروجه من الملعب.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نصر حسين داي الجزائري يوم الأربعاء القادم ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للكونفدرالية.