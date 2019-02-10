رياضة | مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام بيلباو

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة التشكيلة الأساسية للبلوجرانا لمواجهة فريق أتلتيك بيلباو في الأسبوع الـ23 بالدوري الإسباني. وضمت التشكيلة الأساسية لبرشلونة وفقًا لموقع النادي الرسمي كلا من:- حارس المرمى: تير شتيجن. خط الدفاع: سيميدو ، بيكيه ، لينجليت ، سيرجي روبيرتو. خط الوسط: راكيتيتش ، بوسكيتس ، أرتورو فيدال. خط الهجوم: كوتينيو ، ميسي ، لويس سواريز. بينما جاء على مقاعد البدلاء كلا من: بينا ، موريلو ، فيرمايلين ، ألينيا ، مالكوم ، ديمبيلي ، بواتينج.

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