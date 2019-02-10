رياضة | جوارديولا يرد على عدم مصافحة ساري ويعلق على صدارة البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يرد على عدم مصافحة ساري ويعلق على صدارة البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الاسباني بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي، سعادتن بعد ضرب شباك تشيلسي بسداسية نظيفة اليوم وتصدر جدول ترتيب البريميرليج.

وقال جوارديولا عقب نهاية المباراة: "‏بيب غوارديولا : "ياله من أسبوع، ويالها من مباراة، لقد كنَّا محظوظين لنسجل 3 أهداف من 4 تسديدات".

وتابع: "بعد نتيجة الـ3-0، لقد كانوا أفضل منا، وبعد نتيجة 5-0 صعبت الأمور عليهم، تشيلسي فريق يأخذ الكرة، ويلعبون بروعة، ولذا أنا سعيد بعد مباراة آرسنال وايفرتون، لأنه لم يتسن لنا الوقت ليستشفي اللاعبين".

وأكمل: "أن نسجل 6 أهداف، بالطريقة التي لعبناها، لقد جذبنا الكثير من الإنتباه. لقد فعلناها، إنه ثناء كبير للاعبين، لقد كانوا رائعين".

وأضاف: "لقد تحدثنا هذا الصباح، وتدربنا على الركلات الثابتة، وتدربنا على بعض التحركات، ولم أعتقد ابدًا بأننا سنسجل هذا الكم من الأهداف".

وتحدث بيب عن تألب أجويرو حيث قال: ‏"لقد قلتها عديد المرات، سيرخيو يسجل العديد من الأهداف كل موسم. انا أقدر هذا النوع من اللاعبين، وثباتهم".

واستطرد: "‏نحن في الصدارة، علينا أن ننتظر مباراة ليفربول حينما يذهبون الى أولد ترافورد بحكم أننا لعبنا مباراة إضافية".

وأكمل: "إذا فازوا، فسيكونون في الصدارة، لكن أنا فخور، أن نفعل ما فعلناه الموسم الماضي، وأن نتواجد هنا في سباق الحصول على اللقب في كل مباراة، هذا يعني الكثير لي، سنحاول حتى النهاية لنحافظ على اللقب".

كما دافع بيب عن موقف ساري وعدم مصافحته عقب نهاية المباراة فقد قال: "لقد حدث سوء تفاهم لأنه لم يراني".