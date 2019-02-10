رياضة | مفاجأة.. أنطوي يستقر على الرحيل من المقاصة في نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. أنطوي يستقر على الرحيل من المقاصة في نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقر الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة، على الرحيل عن صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.
ونقل اللاعب رغبته بشكل رسمي إلى وليد هويدي مدير الكرة، والتي حملت سعي أنتوي، لخوض تجربة جديدة خاصةً بعد أن قدم كل ما لديه داخل الفريق الفيومي، وتلقيه بعض العروض المحلية والخليجية.
وتلقى اللاعب أكثر من عرض أبرزهما من ناديي الزمالك، وبيراميدز سبورت داخل الدوري المصري، بالإضافة إلى عرض من نادي عجمان الإماراتي، وآخر سعودي.
ويستعد مصر المقاصة لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
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