رياضة | مواجهات قوية لاسمنت أسيوط والقوصية وناصر الفكرية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية لاسمنت أسيوط والقوصية وناصر الفكرية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف عصر الاثنين مباريات الجولة الرابعة والعشرين للمجموعة الثالثة بالقسم الثالث ومن المنتظر أن تشهد هذه الجولة ستة مواجهات قوية في إطار المنافسة على مراكز القمة والهروب من شبح الهبوط.

في مواجهة أسيوطية لاتقبل القسمة على اثنين يلتقي فريق نادي أسمنت أسيوط صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 37 نقطة والذي حصل على راحة في الجولة الماضية على ملعبه أمام فريق نادي منفلوط صاحب المركز الثاني عشر وقبل الأخير برصيد 26 نقطة والذي خسر في الجولة الماضية علي ملعبه أمام فريق نادي البداري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويحل فريق نادي بترول اسيوط متصدر المجموعة برصيد 51 نقطة والذي صعد رسميا الي دوره الترقي ضيفا ثقيلا على فريق نادي القوصية صاحب المركز الخامس في المجموعة برصيد 31 نقطة



في ثاني المواجهات الاسيوطية في هذه الجولة وكان الفريقان قدحققا الفوز في الجولة الماضية إذ تمكن بترول من الفوز على فريق شبان اسيوط بثلاثية نظيفة وفاز فريق نادي القوصية خارج ملعبه علي فريق مركز شباب القيس بهدف نظيف.

وعلي ملعب مركز شباب البداري يستضيف نادي البداري الذي يحتل المركز الثامن في المجموعة برصيد 28 نقطة نادي ناصر الفكرية صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة،وكان البداري قد فاز في الجولة الماضية خارج ملعبه علي فريق نادي منفلوط بأربعة أهداف مقابل ثلاثة بينما تعادل فريق ناصر الفكرية علي ملعبه أمام فريق نادي بني مزار بدون أهداف.

وفي مواجهة منياوية مهمة يلتقي فريق نادي ملوي صاحب المركز العاشر برصيد 27 نقطة والذي خسر في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام فريق نادي أبو تيج بهدفين مقابل هدف علي ملعبه مع فريق مركز شباب القيس صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة وكان الفريق قد خسر في الجولة الماضية على ملعبه أمام فريق القوصية بهدف نظيف.

وعلي ملعب مركز شباب مطاي يلتقي فريق نادي بني مزار صاحب المركز الرابع برصيد 32 نقطة مع فريق نادي ابوتيج صاحب المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة،وكان بني مزار قد تعادل في الجولة الماضية خارج ملعبه أمام فريق ناصر الفكرية بدون أهداف.

ويلتقي فريق نادي شبان اسي هعوط متزيل الترتيب برصيد 8 نقاط والذي هبط رسميا للقسم الرابع مع فريق مركز شباب سمالوط صاحب المركز السابع في المجموعة برصيد29 نقطة



وكان الشبان قد خسر في الجولة الماضية أمام المتصدر بترول اسيوط بثلاثية نظيفة بينما حقق سمالوط فوزا كبيرا على فريق مركز شباب الخارجة بأربعة أهداف مقابل هدف

ويحصل فريق مركز شباب الخارجة صاحب المركز السادس برصيد 31 نقطة علي راحة في هذه الجولة

ترتيب المجموعة الثالثة



1- بترول اسيوط. 51 نقطة

2- اسمنت اسيوط. 37 نقطة

3- ناصر الفكرية 35 نقطة

4- بني مزار. 32 نقطة

5- القوصية.32 نقطة

6- مركز شباب الخارجة 31 نقطة

7-مركز شباب سمالوط. 29 نقطة

8- البداري. 28 نقطة

9- مركز شباب القيس. 27 نقطة

10-ملوي 27 نقطة

11-ابوتيج. 26 نقطة

12- منفلوط. 26 نقطة

13- شبان اسيوط 8 نقاط