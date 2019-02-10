رياضة | "صم" الغربية يتأهل لنهائيات دوري مراكز الشباب بعد تخطي منتخب الاسكندرية

تأهل منتخب الغربية للصم لنهائيات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثانية، عقب تخطيه علي منتخب الاسكندرية للصم بخمسة أهداف نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دوري الصم، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، وذلك من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير "مكتب ذوي الاعاقة"، وذلك في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة والتي أعدتها لذوي الإحتياجات الخاصة هذا العام.

ويتصدر منتخب الغربية المجموعة بفارق الأهداف وحصل علي 4 نقاط من تعادل وفوز، ويحل منتخب البحيرة في المركز الثاني بـ 4 نقاط من فوز وتعادل، ويأتي منتخب الاسكندرية متزيلاً المجموعة برصيد خالي من النقاط.

يشهد تلك المنافسات فريق عمل من وزارة الشباب والرياضة يضم كل من والدكتور محمد عبد الستار، والدكتور وليد رجب عضوا مكتب ذوي الإعاقة بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد خطاب عضو الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة.