اونلاين | الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

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الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، المقامة على ملعب "سان ماميس" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بين سبورت".

الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

ويدخل برشلونة مباراة أتلتيك بلباو باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد توقف قطار انتصاراته المتتالية في الليجا، بمحطة فالنسيا الجولة الماضية، عندما خرج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، في معقله "كامب نو".