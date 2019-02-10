اونلاين | الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

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الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

إليكم مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر في الدوري الأسباني لكرة القدم، حيث سنوفر لكم رابط البث المباشر للقاء برشلونة واتلتيك بلباو مجانا على الأنترنت يلا شوت الأسطورة بجودة عالية HD بدون أي تقطيع،وذلك في لقاء مرتقب مساء يوم الأحد الموافق 10 من شهر فبراير 2019 في الجولة الثالثة والعشرون من الليغا.

الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

يلا شوت برشلونة ضد اتلتيك بلباو

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم أمام اتلتيك بلباو، وتعد مباريات اتلتيك بلباو ضد برشلونة في السان ماميس في أقليم الباسك، صعبة للغاية للفريق الكتالوني، الذي يعاني دائماً على أرضية هذا الملعب الذي يمتلئ بالأجواء الحماسية والصرخات والصيحات من قبل جماهير أصحاب الأرض، لذلك من المتوقع أن يكون اللقاء مثير لغاية من ناحية الندية بين الفريقين على أرضية الملعب، كما أن اللقاء يأتي في وقت هام في الموسم.

الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر، يحتل نادي برشلونة صدارة الدوري لأسباني لكرة القدم برصيد 50 نقطة قبل بداية الجولة الحالية، بفارق 6 نقاط عن اتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق 8 نقاط عن الغريم ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ولعل لقاء أصحاب المركز الثاني والثالث يوم السبت في الجولة الحالية قد ياتي بأنباء سعيدة للفريق الكتالوني بخصوص المنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

الوطن بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو 10 فبراير

مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر

قبل بداية اللقاء سوف نقوم بتوفير البث المباشر لمباراة برشلونة واتلتيك بلباو مباشرة فكونوا معنا.

وكان ريال مدريد قد فاز يوم أمس على اتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليبتعد أتلتيكو مدريد عن المركز الثاني في الليغا.

قائمة برشلونة لمواجهة بلباو

تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كوتينيو، سواريز، ميسي، ديمبلي، مالكوم، لينجليت، موريلو، برنس بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينا، فيدال، فيرمايلين، ميراندا، إنياكي بينيا.