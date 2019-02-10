اونلاين | انطلقت الآن bein sport مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مباراة Barcelona ضد بيلباو لايف بدون تقطيع

وقال أسبيازو، في تصريحات نقلتها صحيفة "

" الإسبانية: " ميسي قد لا يكون جاهزاً بنسبة 100% للمباراة، لكنه يستطيع المشاركة".

موندو ديبورتيفو

وأضاف: "نستهدف الفوز في اللقاء من أجل الحفاظ على الفارق مع الوصيف، وهو في هذه الحالة ريال مدريد، بفارق 3 مباريات".

وتابع: "جاريتانو مدرب بلباو منافس صعب، ويضغط جيداً، هم أصبحوا أكثر صلابة، والآن يحقق نجاحاً جيداً مع إنياكي ويليامز، الذي يجب أن نحذر منه، كما أن هذه المباراة خاصة بالنسبة لي ولفالفيردي".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام ريال مدريد، الذي انتزع مقعد الوصافة عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.