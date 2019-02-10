اونلاين | انطلقت الآن bein sport مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مباراة Barcelona ضد بيلباو لايف بدون تقطيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلقت الآن bein sport مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر مباراة Barcelona ضد بيلباو لايف بدون تقطيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "نستهدف الفوز في اللقاء من أجل الحفاظ على الفارق مع الوصيف، وهو في هذه الحالة ريال مدريد، بفارق 3 مباريات".
وتابع: "جاريتانو مدرب بلباو منافس صعب، ويضغط جيداً، هم أصبحوا أكثر صلابة، والآن يحقق نجاحاً جيداً مع إنياكي ويليامز، الذي يجب أن نحذر منه، كما أن هذه المباراة خاصة بالنسبة لي ولفالفيردي".
جدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام ريال مدريد، الذي انتزع مقعد الوصافة عقب فوزه على جاره أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة.
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