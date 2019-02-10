اونلاين | انطلاق الشوط الأول .. مشاهدة مباراة برشلونه واتلتيك بلباو بث مباشر الآن الدوري الاسباني 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الشوط الأول .. مشاهدة مباراة برشلونه واتلتيك بلباو بث مباشر الآن الدوري الاسباني 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زوار الخليج 365 تابعوا معنا مباراة أتلتيك بيلباو وبرشلونة في الجولة الـ23 ضمن بطولة الدوري الإسباني التي تقام اليوم الأحد على ملعب سان ماميس.
ويمتلك برشلونة في رصيده 50 نقطة بالمركز الأول في جدول الترتيب، أما أتلتيك بيلباو فيمتلك 26 نقطة في المركز الـ14 بجدول الترتيب.
وجاء تشكيل برشلونة مكون من: تير شتيجن؛ سيرجي روبيرتو ، بيكيه، لينجليه، نيلسون سيميدو؛ سيرجيو بوسكيتس، راكيتيتش، فيدال، كوتينيو؛ ميسي، سواريز.
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