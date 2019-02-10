اونلاين | بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 | في الجول بث مباشر برشلونة| يلاكورة مشاهدة مباراة برشلونة|يلاشوت

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بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 | في الجول بث مباشر برشلونة | يلا كورة مشاهدة مباراة برشلونة | يلا شوت برشلونة اليوم

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 | في الجول بث مباشر برشلونة | يلا كورة مشاهدة مباراة برشلونة | يلا شوت برشلونة اليوم

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب "سان ماميس" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بين سبورت".

بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 | في الجول بث مباشر برشلونة | يلا كورة مشاهدة مباراة برشلونة | يلا شوت برشلونة اليوم

ويدخل برشلونة مباراة أتلتيك بلباو باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد توقف قطار انتصاراته المتتالية في الليجا، بمحطة فالنسيا الجولة الماضية، عندما خرج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2–2، في معقله "كامب نو".