اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر - رابط ماتش برشلونة ضد اتلتيك بلباو كورة اون لاين - يلا شوت مباراة برشلونة

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فيديو يلا كورة، هي زاوية خاصة تستعرض أجمل مقاطع الفيديو في ملاعب كرة القدم حول العالم، سواءً من المنافسات الحالية أو من كواليس التدريبات، وكذلك الذكريات المميزة المتعلقة بالسحرة المستديرة "نوستالجيا". وشهد أمس السبت مواجهة مثيرة بديربي العاصمة الإسبانية مدريد، جمعت ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وفاز الأول خارج ملعبه بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما يشهد اليوم مواجهة قوية بين أتلتيك بلباو وبرشلونة في دوري الدرجة الأولى الإسباني. مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر - رابط ماتش برشلونة ضد اتلتيك بلباو كورة اون لاين - يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو مشاهدة مباراة برشلونة واتلتيك بلباو بث مباشر - رابط ماتش برشلونة ضد اتلتيك بلباو كورة اون لاين - يلا شوت مباراة برشلونة واتلتيك بلباو

أعلن "إرنستو فالفيردي" المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة الفريق التي ستسافر من أجل مواجهة أتلتيك بلباو في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

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وتقام المباراة يوم غداً الأحد على ملعب سان ماميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

وشهدت القائمة تواجد الثنائي "ليونيل ميسي" و"عثمان ديمبلي" رغم الشكوك التي أثيرت حولهما بسبب إصابتهما السابقتين ومدى جاهزيتهما لخوض المباراة.

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وضمت القائمة 19 لاعباً وفقاً للحساب الرسمي للنادي الكتالوني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":

حراسة المرمى: تير شتيجن، إينياكي.

الدفاع: سيميدو، بيكيه، ميراندا، فيرمايلين، روبيرتو، موريلو، لونجليه.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، ألينيا، فيدال.

الهجوم: مالكوم، ميسي، ديمبلي، سواريز، بواتينج.

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