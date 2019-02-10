اونلاين | يلا كورة Barcelona.. بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو لايف hd - يوتيوب youtube في الجول filgool

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يلا كورة Barcelona.. بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو لايف hd - يوتيوب youtube في الجول filgool

يتواجه فريقا برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم الأحد على ملعب "سان ماميس" بإقليم الباسك ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويدخل برشلونة المباراة سعياً نحو الحفاظ على فارق النقاط بينه وبين منافسيه ريال مدريد الوصيف وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث بعد مباراتهما التي انتهت يوم أمس السبت بنتيجة 1-3 لصالح الملكي.

بينما يحاول أتليتك بلباو العودة من جديد إلى نغمة الانتصارات في الدوري، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد في ملعب "الأنويتا" بنتيجة 2-1 واستغلال عامل الأرض والجمهور.

لقاء الناديين في الدور الأول على ملعب "كامب نو" كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1 وهو ما يوضح صعوبة المباراة.

شاهد أهداف مباراة الدور الأول بين برشلونة وأتلتيك بلباو

يلا كورة Barcelona.. بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو لايف hd - يوتيوب youtube في الجول filgool

