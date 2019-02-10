اونلاين | youm7 - اليوم السابع بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 yalla shoot

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر youm7 - اليوم السابع بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 yalla shoot والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

youm7 - اليوم السابع بث مباشر| مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو اليوم 10-2-2019 yalla shoot

تقدم "الوطن"، خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإسباني.

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، على ملعب "سان ماميس" في تمام الساعة 9:45 مساءً على قنوات "بين سبورت".

ويدخل برشلونة مباراة أتلتيك بلباو باحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، بعد توقف قطار انتصاراته المتتالية في الليجا، بمحطة فالنسيا الجولة الماضية، عندما خرج بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2–2، في معقله "كامب نو".